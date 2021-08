Incidente a Villa d’Almè: operata, resta grave la donna investita da una moto

La settantenne si trova ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove nella serata di sabato è stata operata ad una gamba e ad un polmone, mentre l’uomo è ancora in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

Sabato pomeriggio intorno alle 15,15 la signora settantenne stava attraversando sulle strisce perdonali in via Ventolosa, poco dopo l’incrocio con via dell’Olmo all’altezza del Raviolificio Marinoni, quando è stata investita dal motociclista di 37 anni che proveniva da Zogno in direzione di Bergamo. L’impatto è stato violentissimo, tanto che entrambi sono stati scaraventati a diversi metri di distanza.