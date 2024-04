Incidente allo svincolo con la Brebemi, prende fuoco auto a gpl: tangenziale sud chiusa

La tangenziale Sud è rimasta chiusa all’altezza dello svincolo per la Brebemi in direzione Milano a causa di un incidente dalle 8 alle 10 di mercoledì 3 aprile nel Bresciano.

Un’auto e un furgoncino sono rimasti coinvolti in un tamponamento: l’auto, alimentata a gpl, ha poi preso fuoco e per ragioni di sicurezza si è deciso di chiudere la tangenziale. Feriti non in modo grave un uomo di 64 anni e un bimbo di 12 anni a bordo del veicolo.