Influenza, in un mese negli hub vaccinati 14.350 bergamaschi

Due bergamaschi su tre hanno scelto di vaccinarsi per l’influenza insieme alla terza dose . La possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale insieme alla terza dose del vaccino anti-Covid è la novità di questa campagna autunnale, con la classica vaccinazione stagionale che si lega alla novità del terzo «giro» dell’antidoto al Sars-CoV-2.

Dal 6 ottobre, infatti, gli over 80, gli immunocompromessi e gli operatori sanitari e sociosanitari hanno potuto beneficiare della «doppietta», possibilità poi estesa anche agli over 65 e ai «fragili» maggiorenni. A quattro settimane dal primo via, i numeri dell’assessorato regionale al Welfare tracciano un primo bilancio: dal 6 ottobre a ieri mattina, appunto, nei centri vaccinali della provincia di Bergamo sono state somministrate 14.350 dosi di antinfluenzale (restano escluse da questo calcolo le dosi somministrate nelle Rsa e dai primi medici di base). Gli hub dedicati all’anti-Covid sono per il momento i riferimenti principali anche per l’antinfluenzale, in attesa — a breve – che prenda piede anche l’organizzazione più territoriale e capillare delle somministrazioni a opera dei medici di base.