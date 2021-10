Investito in via Autostrada, 75enne soccorso da un medico americano

Sotto la pioggia, probabilmente a causa della scarsa visibilità alle 7.30 del mattino, un uomo è stato investito in via Autostrada, a Bergamo, all’incrocio con via Carnovali nei pressi dell’hotel «Città dei Mille».

L’incidente giovedì 21 ottobre. Il passante , di 75 anni, è caduto a terra nell’urto ed è stato soccorso subito da alcuni operai veneti e da un medico statunitense, tutti ospiti dell’albergo.

L’hotel ha procurato lenzuola e sacchi di plastica per assistere l’uomo, a terra sotto una pioggia battente, in attesa dell’ambulanza del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi e il 75enne è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per controllare i traumi alla schiena e al bacino.