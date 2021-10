Iscrizioni alle superiori, per i licei + 5%. Piace l’informatica e torna l’agricoltura

Il trend non si ferma. Il calo delle iscrizioni nei «tecnici» è proseguito anche per l’anno scolastico 2021/2022: i nuovi studenti degli istituti tecnici della Bergamasca sono infatti scesi da 3.702 a 3.484, 218 in meno, cioè con una contrazione del 5,89%.