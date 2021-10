Khat, cocaina e ayahuasca: aumentato il traffico di droga durante la pandemia. Tra le piazze anche Bergamo

Circa 1,8 tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, tra khat, marijuana, hashish, cocaina, ayahuasca, e molte altre sintetiche, destinate alle principali piazze di spaccio italiane, sono il bilancio dell’operazione «home delivery» della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese), iniziata a cavallo tra il 2019 e il 2020, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, realizzato con le spedizioni di pacchi e plichi postali.

Sequestrati anche 1200 confezioni di farmaci non autorizzati in Italia . Il giro di affari legato allo smercio di droga via pacchi da e verso l’Italia, è cresciuto con l’inizio del periodo pandemico, al contrario del traffico passeggeri . In particolare, le Fiamme gialle di Malpensa hanno monitorato il flusso di spedizioni postali ed espresse presso i Magazzini di Temporanea Custodia situati nell’area Cargo dell’aeroporto dell’aeroporto, sia utilizzando tecniche di analisi sia grazie alle unità cinofile, riuscendo a bloccare le centinaia di spedizioni provenienti principalmente dalla Spagna, dagli Stati Uniti d’America e da alcuni Paesi dell’Africa orientale come Kenya e Somalia, oltre che dai paesi del centro-sud America costantemente sotto osservazione.