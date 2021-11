Kikka, cordoglio corale: dalla moda alle piste da sci

Ha destato profondo cordoglio la scomparsa prematura di Federica Cavenati, stilista 28enne originaria di Bergamo, strappata alla vita da una breve quanto inesorabile malattia. Federica, chiamata Kikka, abitava a Londra dove, nonostante la giovane età, aveva già ottenuto un luminoso successo come stilista insieme a Marco Capaldo, compagno nella vita come nel lavoro, con il quale nel 2017 aveva fondato il marchio «16Arlington», un brand che ha conquistato sia personaggi famosi come Jennifer Lopez, Billie Eilish, Lady Gaga, Amal Clooney e Rita Ora, sia target di diversa età ed estrazione.

Appresa la notizia della sua scomparsa, un tam tam di messaggi di cordoglio ha attraversato la terra orobica, dove il ricordo di Federica è legato ai suoi primi anni fatti di impegno a scuola e nello sport. Grande commozione all’interno dello Sci club Orezzo per il quale Federica Cavenati aveva gareggiato sulle piste innevate delle nostre montagne, dal Pora a Lizzola, e non solo. «Siamo rimasti sconcertati dalla notizia della sua morte – sono le parole di Efrem Merelli, presidente dello Sci club Orezzo –, tutti nel nostro club si ricordano bene di lei, della sua grande solarità. Federica ha corso per un po’ di anni con noi nelle categorie giovanili, e così anche il fratello più piccolo di lei, Mattia. Una famiglia appassionata di sci, molto legata al club. Sapere della sua morte è stato un colpo duro anche per i suoi compagni di allora e gli allenatori Emilio Belingheri, Giando Caranoni e Luca Agazzi: oggi (ieri per chi legge, ndr) ci siamo messaggiati per tutto il giorno, condividendo il dolore di questa scomparsa».