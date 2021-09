«La città illuminata» prende forma: nuove luci sul Sentierone e per i monumenti

Nell’ambito del restyling per lotti, valorizzazione «luminosa» dal Donizetti alla Torre dei Caduti in linea con il tema della Capitale della Cultura 2023. L’assessore Valesini: «Restauro dei pali anni Venti e nuovi interventi: pronti per lotti».

«La città illuminata» prende forma. Ispirandosi al titolo della Capitale italiana della cultura 2023 – «Ma guardando anche oltre», precisa l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini – il restyling in corso del centro piacentiniano sarà l’occasione per la «valorizzazione luminosa» di alcuni punti d’interesse. E in particolare dei monumenti e dei palazzi che punteggiano il Sentierone, dal sagrato della chiesa di San Bartolomeo alle colonne di San Leonardo. «La riqualificazione del centro – spiega l’assessore Valesini – prevede una revisione dell’illuminazione generale con un restauro dei pali originali degli anni Venti e, in più, un intervento di valorizzazione con una nuova illuminazione dei principali monumenti e palazzi lungo il Sentierone». Passeggiare di sera in centro sarà quindi un colpo d’occhio unico: niente effetto luna park, ma luci dedicate, in un’ottica anche di maggiore vivibilità al calare del sole. L’elenco dei luoghi su cui si accenderanno i riflettori è lungo (e ancora in fieri): dalla chiesa di San Bartolomeo, al monumento al Donizetti e il Teatro stesso, fino alla Torre dei Caduti e il monumento a Vittorio Emanuele. Senza trascurare i palazzi: dalla Procura fino a Palazzo Uffici e Palafrizzoni.