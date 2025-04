La Congregazione dei Cardinali ha deciso: il Conclave comincerà mercoledì 7 maggio

«È stata stabilita la data del 7 maggio per il Conclave». Lo ha detto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni in un briefing. Secondo il testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un Papa - l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis - il Conclave inizia tra il 15° e il 20° giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi.

Chiusa ai turisti la Cappella Sistina

Decisa quindi la data, la Cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da lunedì 28 aprile in vista del Conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. «Si comunica che la Cappella Sistina - si legge - sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis».

Avanti con i «novendiali»

Poi l’ingresso in Sistina mercoledì 7 maggio e l’«extra omnes» che apre il Conclave. I 135 «elettori» (134 considerando il forfait per motivi di salute del Cardinale di Valencia Antonio Canizares Llovera) stanno convergendo a Roma. Molti si conosceranno direttamente nelle Congregazioni, dove, in tema di strategie che porteranno all’elezione del nuovo Papa, conterà molto anche il peso di non elettori, cioè i Cardinali «over 80», che mantengono la loro capacità di influenza e di orientare consensi.