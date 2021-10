«La dislessia? Prima una zavorra, poi stimolo agli obiettivi della vita»

«Se senti una voce dentro di te che dice “non puoi dipingere” - scrive Vincent Van Gogh -, allora a tutti i costi dipingi, e quella voce verrà messa a tacere». Vittoria Frisia, 22 anni, per trovare i suoi colori ha dovuto superare le sue paure, insicurezze e fragilità, e «coltivare la determinazione». Da quando ha iniziato la scuola ha dovuto fare i conti con la dislessia, e per tanto tempo l’ha considerata «una zavorra», finché si è accorta che «questa caratteristica mi ha permesso di non adagiarmi mai, mi ha permesso di diventare la Vittoria che sono oggi». Si è laureata in Scienze dell’educazione, servizi sociali e comunità all’Università di Bergamo, sta seguendo il corso magistrale di Scienze Pedagogiche a Milano, presto inizierà a lavorare in una comunità per minori non accompagnati. Nel frattempo è diventata anche volontaria e testimonial dell’Associazione italiana dislessia (Aid), e ha partecipato al progetto nazionale «My Story». Nel frattempo Vittoria ha imparato a risalire la corrente come i salmoni, sfidando il mondo e se stessa, cercando una strada di riscatto, anche quando nessuno sembrava darle fiducia.