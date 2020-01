La Francia cambia rotta sui terroristi «Ciso» Manenti verso l’estradizione

Narciso Manenti potrebbe essere estradato in Italia, così come tanti altri terroristi italiani fuggiti in Francia e finora protetti dalla «dottrina Mitterrand». La notizia arriva dal quotidiano «Le Parisien», secondo il quale in queste settimane le autorità francesi starebbero preparando le carte per rispondere alle varie richieste presentate dall’Italia in questi anni per i 13 terroristi (Paola Filippi dei Proletari armati per il comunismo è nel frattempo morta) che si trovano in Francia.