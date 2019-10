La modella con quel cromosoma in più

Super sportiva e una vita da protagonista

A volte bisogna lasciarsi inghiottire dal buio per distinguere la luce delle stelle. Chiudere gli occhi e galleggiare nell’oscurità per riemergere e guardare la realtà con occhi diversi. Orietta Locatelli l’ha imparato da sua figlia Valentina Rota, 27 anni, giovane con la sindrome di Down di Almenno San Bartolomeo.