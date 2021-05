La Nazionale Calcio «New Dreams» sfida le squadre di giovani bergamaschi: in campo a Grassobbio

Leo Gassmann, Andrea Zelletta, Andrea Diamante e tanti altri in campo dal 7 al 9 giugno per ricordare le vittime del Covid a Bergamo con un torneo di calcio.

Un torneo di calcio per ricordare le vittime del Covid-19 della Bergamasca. A sfidarsi sul campo di Grassobbio i giovani delle società dilettantistiche del territorio e la Nazionale Calcio New Dreams che annovera alcuni volti nuovi, ma già molto famosi, del palco . Fra questi: Rkomi, Leo Gassmann, Shade, Rosa Chemical, Boro Boro, Eddy Veerus, Andrea Zelletta, Andrea Diamante. L’iniziativa, organizzata dalla Nazionale Calcio New Dreams con il patrocinio del Comune di Grassobbio (Bergamo) e del Consiglio regionale della Lombardia, si terrà dal 7 al 9 giugno presso il Centro sportivo del comune orobico, mentre le esibizioni musicali si svolgeranno alla Sala della musica dell’hotel Winter Garden . Prevista anche una cerimonia conclusiva con la deposizione di una corona commemorativa al cimitero monumentale di Bergamo alla presenza del sindaco del capoluogo, Giorgio Gori, Manuel Bentoglio, del primo cittadino di Grassobbio, oltre ad autorità e personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo.

L’evento «In omaggio alla città di Bergamo - pandemia Covid-19 - Nazionale Calcio New Dreams» sarà presentato domani, lunedì 31 maggio, alle 11.30, a Palazzo Pirelli (Sala Ghilardotti, 5° piano), alla presenza del Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini . Parteciperanno anche: Roberto Freti ed Enrico Garnero, organizzatori dell’evento; Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni di Bergamo; Marco Filadelfia, cantante e founder Nazionale di Calcio New Dreams; Giorgio Lazzari, giornalista dell’Eco di Bergamo.