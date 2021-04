La Taverna del Colleoni riapre: arriva la nuova gestione del gruppo Hi Food

Riaprirà con una nuova proposta la storica Taverna del Colleoni, in Città Alta. I locali in piazza Vecchia, chiusi da gennaio 2019, sono stati assegnati al gruppo Hi Food che opera con il marchio Ten e in città gestisce anche il California Bakery, subentrato nel 2019 al Caffè della Funicolare in piazza Mercato delle Scarpe . A gennaio 2019 il patron Pierangelo Cornaro, dopo 28 anni di gestione affiancato dal figlio Nevio, aveva deciso di spegnere i fornelli, chiudendo una pagina gloriosa della ristorazione orobica.

L’edificio dell’XI secolo, di proprietà della Bpb Immobiliare srl, nella sua lunga storia ha ospitato personaggi illustri, come Gaetano Donizetti, Lord Byron ed Herman Hesse. Pochi mesi dopo la chiusura, nell’autunno 2019, era stato pubblicato un bando, curato da Colliers international, per selezionare un operatore altamente professionale, che offrisse una ristorazione di respiro moderno, ma nel solco della tradizione. La location ha suscitato l’interesse di una decina di società, anche internazionali, e ora è arrivata finalmente la svolta, con il nuovo gruppo che fa riferimento a Gabriele Volpi, ex proprietario dello Spezia Calcio, squadra recentemente acquisita da un fondo americano.