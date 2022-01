Ladri in azione ad Azzano, raid nelle case

Durante le ore serali in diverse vie. Il sindaco: intensificheremo i pattugliamenti, Carabinieri già allertati.Topi d’appartamento anche a Stezzano, Tangorra: «Ci sono stati alcuni casi, ma la situazione non è allarmante».

Azzano San Paolo torna nel mirino dei ladri: raffica di furti o tentativi di furto ai danni di abitazioni private, anche con i proprietari presenti in casa. Si sono susseguite a ritmo frenetico nelle ultime ore le segnalazioni dei raid messi a segno dai malintenzionati, sempre tra le 17,30 e le 21, nelle zone residenziali delle vie Adamello, Carso, Garibaldi, Leopardi, Mameli, Murere e Bettolino e Papa Giovanni XXIII.

In un caso i malintenzionati, dopo essersi introdotti in un’abitazione davanti alle Scuole medie, hanno addirittura devastato l’interno e divelto un armadio blindato, per poi scaraventarlo fuori dalla finestra del primo piano nel giardino e darsi infine indisturbati alla fuga con il maltolto. In altri casi ancora i ladri sono stati notati mentre erano all’opera nel tentativo di entrare o mentre stavano forando la portafinestra del balcone, mentre una cittadina ha segnalato che le immagini delle sue telecamere di sorveglianza hanno immortalato un ladro mentre scappava attraverso il suo giardino.