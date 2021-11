Ladri in laboratorio: sparite macchine e materiali, ferma l’attività di 60 dipendenti

Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì al laboratorio odontotecnico «Rossoni & Casirati» di Treviglio, da dove si sono portati via quattro macchinari fresatori e materiale dentale grezzo, il tutto per un valore di circa 200mila euro, al quale va aggiunto il fermo lavorativo dei 60 dipendenti. Il fatto si è verificato alle 4,24 di venerdì, quando per lo sfondamento di una porta del laboratorio è entrato in funzione il sistema d’allarme che però non ha minimamente intimorito i componenti della banda, capaci di colpire e fuggire con la refurtiva in soli cinque minuti. La scena del colpo è stata ripresa in parte dalla videosorveglianza della ditta confinante con la «Rossoni & Casirati» situata in via Nenni, al Pip 1, nell’ex sede della televisione Studio Tv1. Dalle immagini si vede arrivare una Fiat 500, poi risultata rubata a Brescia e con modifica della targa: in pratica alla lettera F hanno aggiunto la base, trasformandola in E. Dall’auto, rimasta con luci e motore accesi, scende un individuo che scavalca la recinzione. Da questo momento la ricostruzione è affidata ai carabinieri di Treviglio della Sezione operativa.

Il ladro ha percorso a piedi lo scivolo carrale che porta al laboratorio, ha bucato il vetro di una finestra per verificare, si pensa con una telecamerina, cosa ci fosse all’interno del locale e come fossero predisposti i macchinari, per ottimizzare i tempi del conseguente furto. A quel punto il soggetto risale lo scivolo, scosta con una spinta il veicolo Transit aziendale, poi posiziona una scatola di cartone sulla fotocellula del cancello carrale automatico, taglia i fili di alimentazione elettrica e lo spalanca, per consentire ai complici di entrare. Dalle immagini appare poi un furgone bianco che entra nel cortile del laboratorio.