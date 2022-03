Ladri scatenati a Villongo, in una notte «visitati» 5 negozi

Ladri in azione nella notte tra lunedì e martedì a Villongo con una raffica di blitz in zona San Filastro. Nel mirino cinque esercizi commerciali tra cui la rinomata pasticceria «Silvio» in via Aldo Moro. Ma nella rete della banda sono finite anche l’agenzia di somministrazione «GI Group» in via Cadorna, il Centro estetico «Belletti Beauty Concept», «Simona acconciature» e il fiorista «Blumen», in via Risorgimento. I colpi sono stati messi a segno tutti nelle vicinanze, in zona San Filastro, con ogni probabilità dalla stessa banda di ignoti. Magro però il bottino, in tutto poche centinaia di euro. Nella pasticceria «Silvio» il raid è scattato poco dopo la mezzanotte: i ladri hanno forzato la porta principale probabilmente con un piede di porco. Una volta entrati hanno rastrellato poche centinaia di euro nella cassa e si sono dileguati.