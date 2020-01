Ladro in fuga prende in giro il vicino «Prova a prendermi, se ci riesci»

Furto in abitazione a Chiuduno con finale insolito. È accaduto nella prima serata di lunedì in via Mantegna: nel mirino è finito l’appartamento di una commerciante del paese . La donna era ancora al lavoro nel suo negozio e al rientro ha trovato la brutta sorpresa. Ma i ladri non sono passati inosservati, sono stati notati da un vicino che si è lanciato all’inseguimento di uno dei malintenzionati.

Il fatto è successo intorno alle 18,30. I malviventi sono entrati scassinando la porta finestra, al primo piano, e hanno portato via alcuni accessori in pelle. Tra gli oggetti rubati, una borsa di Louis Vuitton recentemente acquistata. «Hanno spostato il divano davanti alla porta, per evitare di essere sorpresi da qualcuno, e hanno messo a soqquadro alcune stanze. Non eravamo in casa, io e il mio compagno eravamo ancora al lavoro. Forse sono stati disturbati da qualche rumore e sono fuggiti di corsa. Mentre uno dei complici si stava allontanando un mio vicino di casa lo ha notato e lo ha inseguito», racconta la commerciante derubata.