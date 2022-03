L’affetto della famiglia e degli amici per Emanuela: in tanti per l’ultimo saluto

«Una rosa blu sulla pelle tua. Mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia. Una rosa blu che non va più via. Dolce e un po’ diversa è la tua fantasia. Una rosa blu come non ce n’è…». Sono le parole della canzone di Michele Zarrillo quelle risuonate nella chiesa parrocchiale di Terno d’Isola al termine della celebrazione funebre di Emanuela Rubini, la donna morta a 54 anni l’8 marzo, in un incidente stradale. Una canzone che la figlia Giulia ha voluto far ascoltare, perché la mamma amava spesso cantarla.