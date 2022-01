Lago d’Endine, dopo l’infortunio ancora pattinatori ma il ghiaccio è pericoloso

L’incidente sulla superficie ghiacciata che giovedì sera ha sconvolto la calma di Monasterolo del Castello ha messo in luce i due volti del lago d’Endine invernale. Da un lato, la distesa di ghiaccio offre uno spettacolo tra i più apprezzati della provincia e dà l’occasione a molti amanti dello sport di praticare un po’ di pattinaggio all’aria aperta. Dall’altro però, senza le dovute precauzioni, i rischi sono concreti, e su tutti spicca quello di incorrere in rovinose cadute nell’acqua.

Così è successo al 26enne di Casazza che si era spinto al largo dell’ex Monasterola, rimanendo immerso per diversi minuti dove la lastra gelata aveva ceduto: le sue condizioni, una volta sulla terra ferma, non sono apparse gravi, ma è stato comunque trasportato in elisoccorso al policlinico di Zingona. «Qui succede lo stesso che in montagna - spiega il sindaco di Endine Gaiano Marco Zoppetti -: ci si può andare, ma bisogna valutare attentamente se ci sono condizioni di sicurezza per farlo».