L’agricoltura piace agli Under 35: nella Bergamasca in 5 anni + 23,5% - Il grafico

Il settore agricolo della Bergamasca, in leggera ripresa dopo le difficoltà enormi legate alla pandemia, guarda al futuro con ottimismo grazie ai giovani. Il ricambio generazionale è infatti uno degli elementi cardine per il futuro dell’agricoltura (così come di qualsiasi altro settore, ndr), perché «se non ci sono giovani non esistono prospettive di sviluppo», sottolinea il delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Daniele Filisetti.

E i giovani nella nostra provincia stanno rispondendo «presente». «Nella Bergamasca – prosegue Filisetti – i giovani stanno dimostrando di credere nel settore agricolo, infatti negli ultimi 5 anni le aziende con titolare under 35 sono cresciute del 23,5% (la media regionale è del 2%). E le nuove generazioni di agricoltori sono in prima fila anche nella rivoluzione digitale nelle campagne italiane con sempre più imprese agricole che applicano tecniche di agricoltura di precisione, aprono e-commerce o promuovono la loro attività sui social».