Lascia l’ospedale dopo 21 anni e 80 mila bimbi nati al Papa Giovanni

«Un anno fa avevo dismesso il camice per trasformarmi in paziente, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ero in condizioni difficili perché contagiato dal Covid. Ora, dopo essere stato curato dai colleghi in modo lodevole e aver riacquistato le forze e l’energia che il virus mi aveva portato via, lascio di nuovo il camice, ma non smetterò con il mio lavoro: sarò consulente per l’area ostetrico-ginecologica al Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, nel Gruppo San Donato . È quasi una nuova giovinezza, per me: don Luigi Giussani (fondatore di Comunione e Liberazione ndr), che ho conosciuto personalmente, diceva sempre che essere giovani è aver fiducia in uno scopo, senza scopo si è già vecchi. Ecco, forse Papa Giovanni, di cui l’ospedale di Bergamo dove ho lavorato porta il nome, aiutandomi contro il Covid ha voluto dirmi che qualcosa devo ancora fare: così, lascio questo ospedale per limiti di età, ma non verrà meno il mio impegno nella specialità per cui ho speso la vita».

Luigi Frigerio