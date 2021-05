Lavori al ponte, chiude la corsia dal centro verso la Malpensata

Aperta una strada, se ne chiude un’altra. Ora è infatti chiusa l’altra corsia di marcia, che dal centro va verso la Malpensata. Già nella giornata di mercoledì è stata posizionata la cartellonistica che indicava i lavori in programma da oggi per rendere sicura anche l’altro fornice del ponte.

Fino al 30 giugno i mezzi diretti verso la periferia e l’A4 non possono percorrere il sottopasso ferroviario di via San Giovanni Bosco, ma devono necessariamente utilizzare via Paleocapa e via San Giorgio, così come le vetture in uscita da via Quarenghi e dirette verso la Malpensata, devono svoltare a destra in via San Giorgio, mentre all’intersezione tra via Quarenghi e via Simoncini, i mezzi devono obbligatoriamente svoltare a sinistra verso via Bonomelli. Da via Simoncini viene istituito l’obbligo di proseguire diritto per tutte le categorie di veicoli. In via Maglio del Lotto, all’intersezione con via San Giovanni Bosco, viene istituito l’obbligo di svolta a destra. L’impresa Fadep, esecutrice dei lavori, ha concordato con Atb Mobilità, i percorsi alternativi del servizio di trasporto pubblico locale.