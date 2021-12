Lavoro nero, problemi igienici e violazioni delle norme sul Covid: chiusi due locali a Bergamo

Nuovi controlli nei locali pubblici della zona della stazione di Bergamo. In via Paglia e in via Novelli riscontrare irregolarità con chiusure e sanzioni.

Proseguono i controlli amministrativi negli esercizi pubblici di Bergamo. La Divisione Pasi della Questura di Bergamo, unitamente all’Ispettorato del Lavoro – Nucleo Carabinieri e dell’Ats di Bergamo, ha effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Bergamo, controlli amministrativi volto alla verifica del rispetto delle normativa sulla regolarità e sicurezza sul lavoro e sull’igiene all’interno degli esercizi pubblici.

In particolare, in un esercizio etnico di via Paglia, il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, relative alla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. È stata rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza per riprese sul luogo lavoro senza le previste autorizzazioni . L’infrazione di tali norme ha portato a sanzioni per circa 2 mila euro, oltre che la chiusura dell’esercizio fino al ristabilimento della regolarità.