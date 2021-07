Legge la storia di un manager senza lavoro pubblicata vicino alla sua: lo assume

Bertoli, fondatore di Banca Fineco, su l’Eco era finito per la rinascita dopo aver rischiato la vita per il Covid: «Mi ha colpito la sua umiltà, ora posso dire che trovarlo è stato un affare».

Uno è il mago della finanza che, dopo aver pericolosamente ansimato tra gli sfiati rumorosi dei macchinari di un reparto Covid, cominciava a respirare la brezza di una nuova vita. L’altro è il manager informatico che la pandemia aveva precipitato in una condizione disperata: senza lavoro, passato da un mensile a 4 zeri al dover dipendere dalla retribuzione della moglie insegnante, con la vergogna nel cuore e la preghiera che la sua vicenda venisse pubblicata in forma anonima perché i figli non scoprissero.

Due storie affacciate una sull’altra nell’inserto «Domenica» dell’Eco di Bergamo del 17 maggio 2020, una a pagina 52, l’altra a pagina 53: la risalita e la caduta. Ma è successo che quelle due storie affiancate hanno finito per attorcigliarsi, dando vita a una terza, straordinaria storia . Il mago della finanza, dopo aver scorso il pezzo che parlava di lui, è stato catturato dal titolo di quello a fianco («Da 20.000 euro al mese al niente da mangiare»), rimanendone colpito. « Mi sono rivisto in lui nei momenti difficili della mia vita, mi è venuto in mente mio padre che era rimasto disoccupato e noi bambini che a casa non avevamo niente, mi sono ricordato dell’angoscia che provavamo . L’idea che qualcuno potesse tornare a casa sconfitto com’era accaduto a mio padre, mi inorridiva. Ma mi è rimasta anche impressa l’umiltà con cui si è raccontato, ho pensato che per un padre di famiglia non era semplice farlo. E mi sono detto: uno così lo voglio conoscere».