Legge sui seggiolini anti-abbandono C’è il via libera del Consiglio di Stato

«Alleluia. È proprio il caso di dirlo. I seggiolini e sensori anti abbandono saranno a breve obbligatori e, da prima firmataria nel 2018 del disegno di legge in materia, non posso che esserne fiera. Ci tenevo tanto». Alessandra Gallone, senatrice bergamasca di Forza Italia, ha accolto con sollievo la pronuncia del Consiglio di Stato che ha di fatto sbloccato il decreto attuativo della legge 117 del 2008, approvata ormai un anno fa, che impone dispositivi di allarme e strumenti adeguati per prevenire l’abbandono in auto dei bambini fino a quattro anni.