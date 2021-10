Leucemia e poi il tumore, Fabio muore alla vigilia del compleanno: il biker e il gesto di generosità per la Casa del Sole di Bergamo

Avrebbe compiuto 41 anni oggi, lunedì 18 ottobre. Invece Fabio Rosolin non è riuscito a superare a festeggiare il compleanno. Se n’è andato venerdì scorso, dopo aver combattuto per cinque anni con una leucemia, vinto alla fine da un tumore . Originario di Noventa in Veneto, Fabio si era trasferito qualche anno fa a Mussetta di San Donà, e lavorava per l’ex Serenissima . A riportate la sua storia il Gazzettino.it . La sua grande passione era la bici, soprattutto la mountain bike con cui aveva ottenuto buoni risultati a livello provinciale.

Negli ultimi anni aveva anche sperimentato la corsa su strada, facendo qualche granfondo e gara in circuito, anche se il suo grande amore rimaneva sempre la mountain bike. Era stata la leucemia a bloccare la sua voglia di correre. Si era allora sottoposto al trapianto di midollo ed era stato ospitato alla Casa del Sole di Bergamo, a cui lui stesso ha lasciato detto che fossero fatte donazioni per i suoi funerali, al posto dei fiori.