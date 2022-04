Lo sport per conoscere le tradizioni rurali, in Val Seriana il progetto «Sportumanza»

Fare turismo in montagna, portare giovani e non solo a scoprire il territorio tramite lo sport. Ha il nome originale di «Sportumanza», perché vuole unire «Sport» e «Transumanza», l’evento sportivo con uno degli elementi tradizionali e caratterizzanti delle nostre Orobie, appunto lo spostamento delle mandrie. È un progetto che nasce da lontano quello che è affidato a 17 studenti dell’Università di Bergamo, docenti e tutor. Progetto in via di elaborazione a Castione della Presolana dal 3 al 6 aprile e cui risultati saranno illustrati la mattina del 7 aprile nell’Aula magna dell’Università di Bergamo, in piazza Sant’Agostino.