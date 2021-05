Locatelli: «Coprifuoco, aspettiamo i prossimi dati. Per la finale evitiamo le feste in piazza»

Corre la campagna vaccinale, corre a ritmo rapido per stare un passo davanti al virus.

Se il Sars-CoV-2 acquisirà un passo di nuovo più deciso per via delle riaperture scattate dal 26 aprile, è ancora presto per dirlo. Presto, ma nemmeno troppo: già la prossima settimana si coglierà qualcosa in più, forse molto di più, e magari anche su un altro tema d’attualità, il «coprifuoco». Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, parte da uno sguardo ampio sulla curva epidemiologica, «sotto controllo» anche in Lombardia, e affronta la costellazione degli argomenti più dibattuti: dalla variante indiana, su cui «non creare allarmismi», alle strategie dell’immunizzazione. E nelle stesse ore, ieri, in cui i tifosi dell’Inter erano in piazza (di nuovo) per festeggiare lo scudetto, arrivava un appello in vista della finale di Coppa Italia che animerà il popolo atalantino: la responsabilità nei comportamenti, confida Locatelli, bergamasco e tifoso, è un modo per rispettare la memoria dei nostri morti.