Locatelli: «Covid, la situazione è stabile. Probabile l’estensione del Green pass»

Il professor Franco Locatelli (Cts) fa il punto in un’intervista a «L’Eco di Bergamo» sull’andamento della pandemia. «Settembre resta un mese delicato per la ripresa delle scuole. Sì ai vaccini per gli under 12».

Nel lungo cammino di convivenza col virus, il sentiero sembra proporre di nuovo una progressione piatta, col picco estivo probabilmente appena lasciato alle spalle. Ma altre tappe, verso cui viaggiare guidati dai numeri e dalla scienza, si stendono nell’immediato orizzonte: la rincorsa della campagna vaccinale, la ripartenza delle scuole a settembre, la possibile approvazione del vaccino per gli under 12 a novembre, l’ipotesi concreta di prolungamento della validità del green pass rispetto agli attuali nove mesi per i vaccinati. Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, traccia in profondità lo scenario nazionale e locale partendo dai dati del monitoraggio settimanale appena validato e da quelli di giornata: «L’incidenza è sostanzialmente stabile. Tra il 6 e il 12 agosto era a 73 nuovi casi ogni 100 mila abitanti su base nazionale e per il periodo 13-19 agosto siamo a 74, con una significativa eterogeneità tra le regioni, ed è in diminuzione l’Rt. Sostanzialmente la situazione è sotto controllo, anche i dati di giornata mostrano un numero di nuovi casi in diminuzione rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana, 7.224 contro i 7.409 del 13 agosto».

Settembre può portare a una ripresa della circolazione virale?