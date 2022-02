Lotta al cancro e pandemia, liste d’attesa nel mirino. Bergamo, le tre Asst: «Obiettivo irrinunciabile»

Tumori: una delle principali cause di morte nel mondo, con circa 10 milioni di vittime, quindi quasi un decesso su 6 è dovuto al cancro: sono i numeri diffusi in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, momento di riflessione anche su quanto questi due anni di pandemia hanno influito su ritardi di diagnosi, interventi, cure per i malati oncologici.

Lo ha evidenziato anche l’onorevole Elena Carnevali, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali alla Camera, chiedendo con urgenza l’approvazione del Piano nazionale cancro: «Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 337mila nuovi casi di tumore, la pandemia e l’ondata causata da Omicron ha ulteriormente aumentato i ritardi nelle diagnosi, screening ed esami, che con lo stanziamento di un miliardo di euro si vogliono recuperare . Siamo tra i Paesi che hanno raggiunto ottimi risultati sia sul fronte della diagnostica che della terapia, oltre ad aver raggiunto ottimi risultati sulla sopravvivenza a 5 anni. Anche per non disperdere questo patrimonio e per superare le disuguaglianze territoriali all’accesso alle cure per i pazienti oncologici serve con urgenza giungere all’approvazione del Piano nazionale cancro».

Sull’importanza della prevenzione, e sulla diagnosi precoce, ha insistito ieri anche Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia: «In Lombardia, le campagne di screening attualmente in corso, previste dai Lea, sono molteplici e in grado di individuare forme di malattia in stadio precoce. A oggi, programmi di screening oncologici restano uno dei fattori cardine e imprescindibili nella lotta contro il cancro». Il successo raggiunto nel periodo pre-pandemico, tuttavia, ha subito un duro colpo nel 2020 e si stima che su tutto il territorio nazionale circa 2 milioni e mezzo di procedure di screening non siano state effettuate, con dati variabili tra le varie Regioni.