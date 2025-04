L’ultimo saluto a Papa Francesco: 200mila persone ai funerali. Dall’alba il fiume dei pellegrini - Foto e video

I varchi sono stati aperti poco dopo le sei e in pochi minuti è stata riempita la parte centrale della piazza. Dal Centro per la gestione dell’evento nella sala operativa della Questura si sta gestendo l’imponente dispositivo di sicurezza. In campo quattromila uomini e donne delle forze dell’ordine, di cui più di mille per le scorte alle delegazioni straniere, e quattromila volontari.

Previste delegazioni di 166 Paesi diversi, con in testa l’Argentina, paese d’origine di Papa Bergoglio, e l’Italia.

Più di 500 i pullman attesi e che hanno già prenotato gli stalli di sosta. Potenziati anche i treni con 260mila posti per raggiungere la capitale. Al momento il Gruppo Ferrovie ha favorito il viaggio a prezzi scontati di quasi 26mila passeggeri. Da mercoledì sono inoltre 65mile i biglietti regionali venduti con destinazione Roma Termini/Tiburtina/S.Pietro, circa ventimila al giorno.Incrementato anche il servizio di emergenza sanitaria con 55 squadre sanitarie, 11 postazioni mediche avanzate e 52 ambulanze in più. L’ospedale Santo Spirito, a pochi metri dal Vaticano, in pieno assetto, è pronto per qualsiasi evenienza. È stata inoltre individuata un’altra struttura in caso di necessità per i capi di Stato.

Subito gremita piazza San Pietro i primi cardinali arrivati in piazza San Pietro Verso i funerali del Papa

L’ultimo saluto

La giornata di venerdì 25 aprile si è conclusa con la chiusura della bara: un rito antico, solenne e pieno di significati, con l’apposizione del bianco velo di seta sul viso e l’inserimento della borsa con le monete del pontificato e il tubo con il rogito, il documento che ne riporta la vita e le opere, che si conclude con queste parole: «Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale». Tra le ultime persone a salutare Francesco ci sono le figure più diverse, dalle amate cugine arrivate da Asti al Premio Nobel Mohamed Yunus, che ha condiviso con Francesco tante battaglie per una economia più giusta. A fine serata è arrivato il presidente francese Emmanuel Macron ma accanto c’è anche la signora Carmela, quella che portò un mazzo di fiori gialli al Gemelli e che il Papa salutò dal balconcino.

Verso i funerali di Papa Francesco

Dopo il funerale

Massima attenzione ai sei chilometri di corteo funebre diretto a Santa Maria Maggiore dove avverrà la tumulazione. Il feretro procederà a passo d’uomo, viaggiando tra i 5 e i 10 chilometri orari, e impiegherà circa un’ora per attraversare le strade del centro e arrivare a destinazione. Sarà seguito da un piccolo corteo di auto di cardinali e parenti mentre i fedeli potranno vedere il passaggio al di là di transenne disposte lungo il tragitto. «Confidiamo nella collaborazione e compostezza dei cittadini, comeavvenuto in questi giorni» ha sottolineato il prefetto Giannini. Mentre il questore Roberto Massucci ha spiegato che «quando terminerà l’afflusso delle delegazioni a San Pietro, si inizierà a lavorare sulle bonifiche del percorso in cui transiterà il feretro».

Verso i funerali di Papa Francesco

La tumulazione

Una lastra in marmo, con una sola, quasi impercettibile, incisione, composta esclusivamente dalle dieci lettere che compongono il suo nome da Pontefice, «Franciscvs». Niente fronzoli, orpelli e, men che meno, oro. La lapide sulla tomba di Jorge Mario Bergoglio, 266° Papa della Chiesa cattolica, rappresenterà ciò che lui ha professato nei suoi 12 anni di Pontificato, sobrietà e umiltà, come le sue origini. Uno stile talmente minimale che si starebbe addirittura pensando di eseguire un intervento dell’ultim’ora per rendere più leggibile l’iscrizione.