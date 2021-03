Madone piange la sua maestra di danza Morta a 55 anni Angela Facheris

Sposata con Diego Vavassori e madre di Jessica, Angela era originaria di Madone dove abitano ancora la madre Caterina e i fratelli Pietro e Luisa con le loro famiglie. Era molto conosciuta a Madone dove ha insegnato a tanti madonesi a ballare, poi con il marito Diego si è trasferita in terra bresciana dove ha continuato a ballare e a insegnare le varie danze. Insieme al marito Diego aveva fondato l’associazione di danza sportiva dilettantistica «Lady Angela», una scuola di ballo conosciuta in tutta la Lombardia. Con lui condivideva una sfrenata passione per la danza, in tutte le sue forme: entrambi erano provetti ballerini, maestri diplomati e tecnici federali riconosciuti dal Coni.

Angela e Diego hanno calcato palchi e piste importanti: hanno vinto diversi titoli italiani in varie discipline, partecipando alle più importanti competizioni internazionali. Tra i successi il primo posto al Page&Holand Championship del 1991 in Inghilterra, ottime performance anche in America. In più occasioni la coppia è apparsa anche in televisione, in programmi Rai e Mediaset. Sino all’ultimo Angela ha seguito l’attività dell’associazione. I funerali sono stati celebrati mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Palazzolo sull’Oglio.