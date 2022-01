Malore mentre gioca a carte. Berbenno, lutto per il capo degli alpini

Inutili i tentativi di rianimazione, Armando Locatelli aveva 81 anni. Sempre in prima fila in parrocchia e nelle attività di volontariato.

Giovedì pomeriggio 20 gennaio a Berbenno è morto Armando Locatelli, 81 anni, impresario edile in pensione e capo gruppo degli alpini berbennesi, conosciuto in paese e in tutta la Valle Imagna. Armando stava giocando a carte con gli amici come era sua abitudine in questi pomeriggi invernali, quando improvvisamente è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo. Amici e persone che erano con lui hanno allertato subito il 112 e nel contempo l’hanno soccorso con defibrillatore. Sul posto la centrale ha inviato l’auto medicalizzata e l’ambulanza della Cri di Sant’Omobono Terme.

Il personale di emergenza del 118 ha fatto tutto il possibile per far ripartire il cuore del pensionato, ma dopo un’ora di operazioni mediche hanno dovuto purtroppo constatarne il decesso.