Cronaca
Mercoledì 07 Gennaio 2026
Malore nei boschi a Laxolo, muore alpino di 76 anni
LA TRAGEDIA. I soccorsi sul posto sono stati vani, l’uomo è morto sul colpo vicino alla sua abitazione. Era un alpino molto noto sul territorio.
Laxolo
Malore fatale per un uomo di 76 anni: intorno alle 12.20 del 7 gennaio si è sentito male nei boschi vicino alla sua abitazione, a Laxolo, frazione di Val Brembilla. Per lui non c’è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi giunti sul posto, il 76enne è deceduto.
In azione il soccorso alpino, un’ambulanza e anche l’elicottero decollato da Sondrio. L’uomo è morto, probabilmente per un infarto. Molto conosciuto sul territorio, è stato un alpino attivo in Alta Val Brembana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA