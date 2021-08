Malpensata, da fine mese la sosta si paga. In zona Cristallo Palace 200 posti gratis

È stato annunciato più e più volte, ma dalla fine del mese il ticket sarà d’obbligo: il parcheggio al piazzale della Malpensata da 300 posti diventa a pagamento, un euro all’ora per un massimo di 5 ore. Diventa invece gratuita la sosta nel piazzale davanti al Cristallo Palace, dove i 200 stalli blu (circa tre quarti) diventano bianchi. Spariscono, a favore dei residenti che da anni lamentano l’assedio dei pendolari, 110 stalli liberi presenti in alcune vie interne: strisce gialle (a pagamento) in via Furietti, Benzoni, Leoncavallo e Morelli. Diventano «blu» anche un centinaio di stalli sparsi lungo le vie Maglio del Lotto, Carnovali, Mozart, San Giovanni Bosco e Zanica. Il saldo nel perimetro del quartiere è negativo in termini di gratuità, ma l’assessore alla Mobilità del Comune, Stefano Zenoni, mette in conto anche i 270 nuovi posti in via Spino, dove il lunedì c’è il mercato. L’assessore spiega l’operazione come «gesto di coerenza geografica. Era un po’ un’anomalia che il parcheggio al Cristallo Palace, più periferico, fosse a pagamento, mentre gratis quello alla Malpensata. Diamo inoltre corso a quanto previsto nella delibera sul parcheggio all’ex Gasometro, attivare cioè la sosta a pagamento nel piazzale della Malpensata, così da rendere sostenibile (per Atb, che gestisce l’area di sosta di proprietà Inps, ndr) l’investimento. Parallelamente si espande il piano della sosta nel quartiere, interventi già calendarizzati sul 2020, ma congelati dalla pandemia».