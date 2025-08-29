Maltempo, albero cade su un cavo: frazioni al buio per alcune ore

Il maltempo di sulla provincia di Bergamo non ha provocato grandi danni per fortuna. Ma qualche disagio l’ha creato comunque. Le famiglie di Valcava e San Marco tra le 17,30 e le 19,30 circa, quando la corrente è stata ripristinata, sono restate senza elettricità. Come spiegato dalla sindaca Eleonora Nikovic, il temporale ha fatto cadere un albero sul cavo di un traliccio, interrompendo la fornitura di energia. Immediata la segnalazione ai tecnici, che hanno risolto il problema di un paio di ore.