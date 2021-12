Manutenzioni stradali urgenti, dal Comune il piano per il 2022/23. Lavori nei centri anziani e in tre edifici comunali

Ne nasce un piano molto ricco di intervento, del valore di più di 3 milioni euro, la maggior parte dei quali serviranno per rimettere a posto i tanti piccoli problemi attualmente riscontrabili su strade, marciapiedi, ma anche nelle sedi dei Centri Socio Culturali, dei Centri per Tutte le Età, spazi di quartiere, uffici con servizi ai cittadini.

Riempire le buche, sistemare pietre sconnesse, mettere a posto paracarri e parapetti, rifare chiusini e caditoie stradali, riparare guardrail: è il cosiddetto servizio di Pronto Intervento stradale tanto voluto dall’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla e messo in atto negli anni scorsi, ora in fase di rinnovo per ben due anni, per 1,24 milioni di euro.