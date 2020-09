Mascherine, distanze e trasporti pubblici Ecco il decreto con le ultime regole

Il nuovo decreto sarà firmato lunedì 7 settembre e resterà in vigore fino al 30 settembre, aggiornando quello del 7 agosto scorso.

Il provvedimento varato da Palazzo Chigi, secondo quanto filtrato dalle bozze di domenica 6 settembre, dà via libera in particolare ai nuovi limiti di capienza il trasporto pubblico (all’80% delle capienze, ora), tassello fondamentale nel delicato bilanciamento tra la necessità di portare gli studenti a scuola (e i pendolari al lavoro) e l’evitare che anche il virus viaggi con loro, nel chiuso di bus e treni. Formalmente il decreto prende come base il precedente Dpcm del 7 agosto, aggiornandolo e fissando una nuova data di scadenza: il 30 settembre.

Mascherine e distanzE