Mattinata di disagi per chi doveva viaggiare in treno, martedì sciopero del trasporto pubblico locale

Treni cancellati e in ritardo per lo sciopero del 31 maggio. Attenzione domani con i pullman a singhiozzo.

Dalle 9 alle 17 alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero che sta avendo ripercussioni sul servizio ferroviario lombardo. I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord stanno subendo limitazioni e cancellazioni. Non sono coinvolte dall’agitazione sindacale le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni viaggeranno; arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le 9 con arrivo alla destinazione finale entro le 10.



Nella mattinata de 31 maggio si segnalano una decina di treni cancellati in partenza da Bergamo. L’unico a viaggiare è stato quello delle 11.02 diretto a Milano Centrale. Cancellati anche i treni in arrivo, in totale undici, con solo quello delle 9.53 che è arrivato a Bergamo con due ore di ritardo.

Confermato inoltre per il 1° giugno lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. A proclamare la nuova protesta, dopo quelle dell’8 febbraio e del 26 marzo scorsi, sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna «per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di tre anni». Sui social di Atb si legge che il servizio sarà garantito dalle 6,15 alle 9,15, dalle 12,30 alle 15,30 e per l’intera giornata sulla tratta della linea 1 Aeroporto-Stazione.