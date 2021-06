Maturità al via, ammessi (quasi) tutti. Niente scritti, solo l’orale

Sarà di nuovo una maturità individuale: niente scritti, ma un solo orale, ogni studente di fronte alla propria commissione per quello che non è solo il primo grande esame della vita, ma soprattutto un rito di passaggio. Un rito al quale si sottoporranno quest’anno anche circa 9.500 studenti orobici che da oggi (mercoledì 16 giugno) saranno impegnati nell’edizione 2021 dell’esame di Stato.

Non tutti gli studenti di quinta, però, potranno cimentarsi nella prova: quest’anno infatti le scuole sono tornate, seguendo le indicazioni ministeriali, a poter non ammettere tutti gli studenti all’esame di Stato. Per la verità, la percentuale di non ammessi è davvero esigua, si tratta di quelle situazioni in cui i ragazzi hanno smesso di frequentare le lezioni da tempo o in cui davvero sono state rilevate gravi insufficienze . Una manciata di studenti in tutta la città: tutti ammessi i ragazzi del Sarpi, del Secco Suardo, del Lussana e del Licei dell’Opera Sant’Alessandro; solo lo 0,67% degli studenti non ammessi al Falcone, il 2,6% al Vittorio Emanuele II e il 5,35% al Paleocapa. La percentuale aumenta invece negli istituti professionali, come al Pesenti, dove quest’anno il 17,46% degli studenti delle quinte non sono stati ammessi all’esame finale. «Anche quest’anno siamo tutti pronti - spiega la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani -. Le commissioni si sono insediate ieri (lunedì per chi legge, ndr) e sono tutte complete, non è stato necessario procedere con alcuna sostituzione. Inoltre, tutte le misure di sicurezza sono state attuate: abbiamo ovunque il distanziamento e siamo attrezzati anche con i dispositivi di protezione individuale, come mascherine e igienizzanti. Abbiamo lavorato per garantire la sicurezza di tutti. Ci sono tutte le condizioni per cominciare bene anche questo esame di Stato e procedere con tranquillità».