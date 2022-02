Medici morti di Covid, nessun indennizzo. L’Ordine: disinteresse per la categoria

Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, si dice «esterrefatto»: «Sembrava una cosa normale, per chi muore sul lavoro. Perché queste morti le equiparerei ai morti di guerra. E invece...». E invece non è così: quasi allo scoccare del secondo anno dall’inizio dell’emergenza, un freddo passaggio burocratico in Senato ha fatto decadere la possibilità di riconoscere un indennizzo di 100mila euro in favore delle famiglie dei medici morti per Covid durante la pandemia. Un gesto concreto oltre che simbolico per ricucire una Spoon River maturata sul campo, subendo l’infezione nel lavoro quotidiano di assistenza ai pazienti, e che in tutta Italia ha consegnato da inizio pandemia i nomi di 369 camici bianchi vittime del virus: sono stati 31 i medici morti a causa dell’infezione in provincia di Bergamo, compresi 10 medici di base.

Del provvedimento, proposto dalla leghista Maria Cristina Cantù, se ne discuteva venerdì in Senato nell’ambito della conversione del decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza: il sub-emendamento che prevedeva il risarcimento ha però incassato il parere contrario della Commissione Bilancio, dopodiché è stato ritirato e riformulato come un semplice ordine del giorno (accolto dal governo), che però non si traduce in un intervento concreto e immediato. Un passaggio parlamentare che evidenzia «disinteresse e sottovalutazione nei confronti dei sanitari – attacca Marinoni - considerati alla stregua di pedine di giochi fatti chissà dove e chissà con quali finalità politiche. Un episodio triste: stiamo tornando alla normalità dell’arroganza. E fa specie sentire che non ci fosse la copertura, in un momento in cui si finanzia di tutto». Come spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, gran parte dei professionisti caduti a causa del virus era «medico di base o comunque non dipendente del Sistema sanitario nazionale e le loro famiglie non sono dunque indennizzabili da parte dell’Inail, in virtù di un regime assicurativo diverso, mentre le famiglie dei medici dipendenti dal Ssn potrebbero ricevere un ristoro Inail, sia pure a fronte di procedure complesse». Da Anelli arriva l’«invito a tutto il Parlamento a una riflessione» che possa rimettere in discussione il provvedimento: «I medici che hanno perso la vita soprattutto nelle prime fasi della pandemia, quando hanno combattuto a mani nude contro il virus, in un contesto in cui mancavano mascherine, guanti, i più elementari dispositivi di protezione, lo hanno fatto per i loro pazienti, per il loro Paese».