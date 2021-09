Mercatanti sul Sentierone, Federconsumatori: «Attenzione, siamo a rischio Covid»

Dolci: «Il clima di entusiasmo (più che condivisibile) che si sta creando intorno alla manifestazione non faccia sottovalutare che anche a Bergamo il Covid 19, con allegate varianti, è ancora presente e pericoloso».

Federconsumatori Bergamo interviene dopo l’annuncio della prossima edizione de «I Mercatanti in Fiera» in programma dal 14 al 17 ottobre prossimo sul Sentierone auspicando che «il clima di entusiasmo (più che condivisibile) che si sta creando intorno alla manifestazione non faccia sottovalutare che anche a Bergamo il Covid 19, con allegate varianti, è ancora presente e pericoloso».

«È stato scritto che saranno attuate significative misure di sicurezza. In particolare, per l’accesso all’area dove sarà possibile consumare pasti - prosegue Umberto Dolci di Federconsumatori Bergamo –. È infatti previsto l’obbligo di esibire il Green pass per entrare nell’area ristoro. Noi vorremmo che il rispetto di tale prescrizione, verificato da “personale dedicato” messo a disposizione degli organizzatori, fosse controllato dalla Polizia locale».