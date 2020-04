Mercati, un test per la riapertura Gori: si parta da quello allo stadio

La proposta di avviare un test dei banchi alimentari nelle piazze dei Comuni capoluogo è arrivata mercoledì 22 aprile dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha contattato i sindaci. Una prima riapertura che potrà avvenire solo se saranno rispettate precise prescrizioni, in linea con la regola delle «5D» (distanziamento, dispositivi di protezione, digitalizzazione, diagnosi e diritti) introdotta dalla Regione. Per il mercato tutto questo si traduce in distanze di tre metri tra le bancarelle, oltre al metro tra persona e persona, transenne a perimetro del mercato, misurazione della temperatura, obbligo di guanti e mascherine sia per il personale che per il pubblico.

Durante la conferenza telefonica, a cui ha partecipato anche AnciLombardia, il presidente Fontana ha chiesto ai sindaci di individuare un’area dove dare avvio alla sperimentazione. Si tratta di «un piano di collaborazione con i Comuni – scrive in una nota il Pirellone - da mettere in pratica coerentemente con le linee guida regionali».