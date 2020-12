Mese nero per il commercio orobico Con il Covid persi 326 milioni di euro

Novembre terribile per negozi, bar e ristoranti di città e provincia: drastico calo del fatturato. Abbigliamento e ristorazione i settori più penalizzati. Ascom: ma i commercianti bergamaschi non mollano.

Partiamo dalla fine. Dalla tendenza tutta orobica a non mollare, a resistere anche nelle condizioni più difficili. «I bergamaschi sono gente tosta, capaci di darsi una mano l’un l’altro. Il commercio sta vivendo un momento durissimo, mesi di restrizioni l’hanno fortemente provato, eppure i nostri associati non si arrendono. Non abbiamo notizia di qualcuno che abbia deciso di gettare la spugna, di chiudere l’attività nonostante i numeri non siano dalla loro parte», dice il direttore di Ascom Bergamo, Oscar Fusini, commentando le stime delle perdite di novembre.

Un bilancio pesante

Cifre da paura: 326 milioni e 400 mila euro di mancato fatturato per le attività commerciali di città e provincia costrette a rimanere chiuse. Ottomila e settecento imprese ferme per tre settimane e mezzo, che sono diventate quattro per bar, ristoranti e discoteche. Quasi ventiduemila addetti rimasti inattivi, dietro i quali ci sono altrettante famiglie.