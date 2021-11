«Mio figlio Carlo, solare e sempre sorridente. Pensavo a un nipotino, siamo distrutti»

Due dolori inimmaginabili, due donne che hanno perso l’amore della vita: per una il marito sposato appena due mesi fa, per l’altra l’unico adorato figlio. Carlo Paoli, il commercialista di Monterosso morto ad appena 39 anni in un incidente in moto venerdì mattina, ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ma per la moglie Silvia Mora e la mamma Monica Meroli è un dolore insopportabile: in queste ore sono strette dall’abbraccio dei tanti amici e parenti che anche ieri si sono alternati per tutta la giornata nell’appartamento di via Goisis dove viveva la coppia. Carlo e Silvia si erano sposati a settembre al santuario di Levate, paese di origine di lei, e avevano tanti progetti: nel loro futuro insieme c’erano dei figli e Carlo aveva coronato il sogno di mettersi in proprio e aprire il suo studio, in via Masone, insieme al collega Giacomo Andreoletti. Silvia ieri mattina ha voluto andare sul luogo dell’incidente, in viale Giulio Cesare all’incrocio con via Pietri, per lasciare dei fiori nel punto in cui Carlo ha perso la vita.

«Si è fatta accompagnare perché voleva vedere dov’è successo – spiega la mamma del commercialista, Monica Meroli, già direttrice socio-sanitaria dell’Asst Bergamo Est ora in pensione, rimasta a casa del figlio con il secondo marito Luciano Casto ad attendere le visite –. Io no, non ci passerò mai più». A quell’incrocio maledetto, alla base del palo del semaforo contro cui Carlo ha battuto la testa, la moglie ha posato delle rose bianche: impossibile trattenere le lacrime. Attorniata e sorretta dai parenti, dagli amici e dal socio del marito, ha potuto farsi un’idea di quello che è successo. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare da parte della polizia locale e la salma è stata composta al cimitero in attesa che il magistrato rilasci il nullaosta alla sepoltura. Solo in quel momento potrà essere stabilita la data dei funerali.