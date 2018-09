«Moderato e civico, aperto al dialogo» Fabio Ferla, il candidato alla Provincia

Il senso delle istituzioni è di famiglia. Nonno sindaco, mamma insegnante per 40 anni. Tutti ben piantati a Calvenzano. Lui non poteva essere da meno, così, dopo un anno di reggenza, nel 2016 è stato eletto primo cittadino con un consenso bulgaro del 71%. Ora Fabio Ferla, classe 1980, una laurea in Lettere e Filosofia, da 13 anni in Ubi Banca, è candidato alla presidenza della Provincia (si vota il 31 ottobre) anche se non ha ancora sciolto la riserva, «cercando un consenso ampio che va dal centrodestra al centrosinistra».