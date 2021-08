Monopattini, 1.500 noleggi al giorno. In arrivo nuove regole e più controlli

Una vera e propria flotta, composta da un migliaio di monopattini, da gestire con regole più stringenti e la collaborazione degli utenti. In città è partito il giro di vite, con controlli più severi da parte degli agenti della polizia locale che nel 2021 hanno comminato 173 sanzioni ai conducenti dei monopattini, per violazioni delle norme di comportamento nell’utilizzo dei mezzi. Si va dalla circolazione sui marciapiedi alla presenza di due persone a bordo, da coloro che viaggiano contromano a quelli che passano con il semaforo rosso, ma ci sono anche quattro multe per parcheggi sul marciapiede.

Nei mesi estivi, il numero dei noleggi giornalieri si attesta sulle 1.500 unità, ma in vista della ripartenza delle scuole e degli uffici, la parola d’ordine è «sicurezza», sia per coloro che circolano in monopattino, ma anche per pedoni e ciclisti, che spesso devono condividere gli stessi percorsi. Se è vero che rimane rigorosamente vietata la circolazione sui marciapiedi, il gps interno alle due ruote è in grado di riconoscere le strade cittadine. Ecco dunque che, percorrendo via XX Settembre, entra in automatico il limitatore che riduce la velocità a 10 chilometri all’ora, contro i 25 massimi previsti.