Mortalità zero, il traguardo si avvicina Domenica niente decessi, lunedì uno

Sono 51 i nuovi casi positivi accertati lunedì nella Bergamasca e si è registrato un solo decesso per Covid-19. La quota zero contagi giornalieri sembra ancora lontana, con il dato fluttuante dei tamponi che incide sui numeri dei positivi con frequenti oscillazioni (dai +7 casi del giorno prima ai +73 del 5 giugno), mentre la mortalità zero non sembra più un traguardo irraggiungibile . Lo certificano i numeri: domenica 7 giugno non è stato riscontrato alcun decesso nella Bergamasca (dato confermato dalla Regione) e dal 1° giugno a ieri si è registrato un decesso al giorno. Nella settimana dal 24 al 31 maggio sono stati riscontrati otto decessi e altri sette morti dall’1 all’8 giugno (15 vittime per Covid in due settimane). Bisogna risalire al 4 maggio per trovare l’ultimo incremento a due cifre dei decessi giornalieri (+11 in quell’occasione). Il totale aggiornato è di 13.609 contagi e 3.097 decessi ufficiali per Covid tra Bergamo e provincia.

