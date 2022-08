Morto in moto ad Almè: «Alessandro era un ragazzo d’oro»

Nel tragico incidente di sabato pomeriggio ad Almè, dove un auto e una moto si sono scontrate frontalmente e per il motociclista purtroppo non c’è stato nulla da fare : il trentanovenne Alessandro Musitelli ha perso la vita per i gravi traumi riportati, mentre il conducente dell’auto, un settantottenne di Torre Boldone, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non in gravi condizioni.